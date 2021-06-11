الجيش يتسلم من "عين الحلوة" 4 مطلوبين بجرائم مختلفة

تسلمت مخابرات الجيش اللبناني من القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة عند حاجز الجيش على مدخل المخيم 4 مطلوبين بجرائم مختلفة ، كانت القوة المشتركة القت القبض على ثلاثة منهم اثناء تنفيذهم عملية سرقة ليل امس داخل المخيم وتبين انهم من اصحاب السوابق في قضايا اطلاق نار وسرقة وتعاطي وترويج المخدرات ., وهم" ح.ع. " و" ع.ب." ، وم.ح. " .اما المطلوب الرابع وهو " أ.ن." فتم توقيفه من قبل القوة المشتركة وتسليمه اليوم للجيش على اثر اقدامه على اطلاق النار خلال اشكال فردي بينه وبين المدعو " ع.خ." داخل المخيم .