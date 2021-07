إعلان هام من وزارة الصحة.. هذه الفئة الشبابية مؤهلة لتلقي لقاح "فايزر"

إذا كان عمرك بين 25 و29 عاماً (من مواليد 1992 إلى 1996) ومسجلاً على COVAX قبل 1 آذار 2021، فأنت مؤهل للحصول على جرعتك من لقاح #فايزر.



If you are between 25 and 29 (born between 1992 & 1996) and registered on COVAX prior to 1 March 2021 you are eligible to grab your #Pfizer dose. pic.twitter.com/M9412EsGG3