إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)

أعلنت بعض السنترالات في مناطق لبنانية عن تغيير رمز الاتصال. وبعدما اعتاد المواطنون على رمز 08 في المناطق البقاعية، أصبح الرمز في بر الياس وبيت لهيا وبريتال والفرزل وغزة والقاع وقب الياس والقصر وكوكبا- البقاع وفيسان وميدون وسحمر وكفرقوق 28.

أما في العاقورة وبنتاعل وبقعاتا - كسروان وفتري وفغال والكفر- كسروان ومعاد ورعشين، فأصبح رمز الاتصال 29 بدلا من 09.

كذلك، أصبح الرمز 24 للاتصال في القبيات وحلبا وشكا بدلا من 06.

وفي المتن، وتحديدا في المنصورية وترشيش، أصبح الرمز المعتمد 24 بدلا من 04.

وفي الحدث الرمز الجديد المعتمد للاتصال هو 25 بدلا من 05.