رحّب بتشكيل الحكومة... نصرالله يكشف آلية توزيع محروقات البواخر الإيرانية

رحّب الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله بتشكيل الحكومة، وشكر كل الذين ساهموا وساعدوا بإنجاز هذا الأمر.

وأشار نصرالله إلى أن "أولويات هذه الحكومة واضحة، وهي حاجات الشعب اللبناني"، وقال: "نتطلع الى حكومة تقوم بالانقاذ والاصلاح واعطاء الأولوية لتخفيف معاناة الناس، لان البلد اصبح في قلب الانهيار".

ودعا نصرالله إلى منح الحكومة الثقة بسرعة، معتبراً أنّ "الوقت اصبح ضيقاً وعليها القيام بمجموعة من الخطوات الاصلاحية"، وقال: "المطلوب منا جميعا التضامن للتخفيف عن الناس واعطاء الحكومة الوقت المطلوب لها للانجاز".

ومع هذا، فقد أيّد نصرالله خلال كلمة له التحضير للانتخابات النيابية والبلدية، ودعا لاجراءها في موعدها.

بواخر المحروقات

أعلن نصرالله أن الباخرة وصلت إلى مرفأ بانياس، ومن المفترض أن تنتهي اليوم من تفريغ حمولتها، وتابع: "من المفترض أن يبدأ نقل المشتقات النفطية من سوريا إلى البقاع يوم الخميس، وسيتم وضعها في خزانات محددة".

وأوضح نصرالله أن "الباخرة التي وصلت تحمل مادة المازوت"، مشيراً إلى أنه أنه خلال أيام قليلة، ستصل الباخرة الثانية إلى بانياس، والباخرة الثالثة بدأت بتحميل البنزين اليوم".

وأكد نصرالله أن "المحروقات ستُوزع على كل الفئات من دون تفرقة مناطقية أو طائفية "لمن يرغب"، وقال: "سيقدم هبة من المازوت لمدة شهر للمستشفيات الحكومية ودور العجزة ومؤسسات الأيتام ودور ذوي الإحتياجات الخاصة ومؤسسات المياه الرسمية والبلديات التي لديها آبار مياه والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني". وأضاف: "سنغطي حاجات الأفران ومصانع الأدوية والإستهلاكيات الغذائية ومعامل صناعاتها والآليات الزراعية لمدة شهر".

وأكد نصرالله أن "الجهات التي تقدم الكهرباء للناس من خلال المولدات ستحصل على الحصة الأكبر من المازوت"، معلناً أن "شركة الأمانة هي من ستستلم توزيع المحروقات لأنها موضوعة على لائحة العقوبات أصلاً وسيتم توزيع أرقام هواتف على كافة المناطق اللبنانية للتواصل والطلب".

وقال نصرالله: "سنبيع بأقل من سعر الكلفة، وسنعتبر الفرق هدية من إيران وحزب الله إلى الشعب اللبناني على أن نحدد السعر في الأيام المقبلة، وسيكون مقبولاً ويراعي الناس وبالليرة اللبنانية".

وعن زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا، رأى نصرالله أنها كانت بموافقة الأميركيين، وهي خطوة جيدة تحت أي ظرف كانت.

وفي ما يخص البطاقة التمويلية، دعا كل العائلات اللبنانية إلى الإلتزام بالقانون. وأكد أن "كل شخص لا تنطبق عليه الشروط لا يجوز له التقدم للحصول على بطاقة.

وتوجه نصرالله للأميركيين قائلا: "كما خابت كل أمالكم وتكسرت كل مؤامراتكم ستخيبون مجدداً وستبقى المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة هي الراسخة".