تسلم وتسليم في "المالية"... وهذا جديد "الفاريز اند مارشال"!

أكد وزير المالية السابق غازي وزني، أن مشروع موازنة 2022 الهدف منه تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين، ورصد زيادة 50% على الرواتب والأجور كمساعدات اجتماعية، كما رفع بدل النقل من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة.وأعلن وزني خلال مراسم التسليم والتسلم في وزارة المالية مع الوزير الجديد يوسف الخليل، أن "البطاقة التمويلية تم إطلاقها والتمويل متوفر من البنك الدولي الذي خصص قرضاً بـ 295 مليون دولار، أما تحرير الأموال فيحتاج إلى قرار من مجلس النواب."وشدد وزني على أن "لا مخرج للحكومة الجديدة إلا عبر صندوق النقد الدولي، إذ بات هناك إجماعاً على ضرورة التفاوض مع الصندوق، والحكومة قدمت خطة تعافٍ جيّدة للصندوق".واعتبر وزير المالية السّابق، أن "التدقيق الجنائي مطلب وطني ودولي، وهو أحد مطالب صندوق النقد، وفي ما يتعلق بـ"ألفاريز أند مارسال" فسيوقّع العقد معها خلال يومين الوزير يوسف خليل".