لبنان

اجتماع ثان للجنة البيان الوزاري

Lebanon 24
14-09-2021 | 06:46
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رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مكتبه في السراي الكبير في حضور أعضاء اللجنة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والوزراء الإعلام جورج قرداحي، العدل هنري خوري، المالية يوسف خليل، التنمية الادارية نجلا الرياشي، الداخلية بسام مولوي، الطاقة وليد فياض، الثقافة محمد مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، المهجرين عصام شرف الدين، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريم.
وتابعت اللجنة البحث في ملاحظات الوزراء على مشروع البيان الوزاري، على أن يعقد اجتماع ثالث غدا.
 
لقاءات
وكان رئيس مجلس الوزراء استقبل سفيرة فرنسا آن غريو، سفير النروج مارتن ييترفيك، ثم القائم بأعمال السفارة الاميركية ريتشارد مايكلز.
كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
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