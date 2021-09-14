الى اللبنانيين... فاتورة المولدات الكهربائية قد تنخفض

أعلن مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون عن صول قرابة مليار و135 مليون دولار والتي يمكن ان يُستخدم جزء منها للكهرباء وجزء لمعالجة بناء معمل.



وأشار بيضون في حديث لاذاعة صوت لبنان إلى أنه يمكن أن تنخفض فاتورة المولدات بسبب زيادة ساعات التغذية نتيجة وصول الشحنات والمزيد من الرقابة.