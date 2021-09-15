لبنان

كركي يفسخ التعاقد مع مركز تشخيص صحي في شتورا... ما السبب؟

Lebanon 24
15-09-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-864118-637673126674769838.jpg
Doc-P-864118-637673126674769838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرارا قضى بفسخ التعاقد مع "مركز التشخيص الصحي HDC - شتورا"، طالبا من المكاتب والمصالح والمديريات المعنية عدم "تصفية وصرف ودفع أية وصفات طبية (مخبرية و شعاعية) صادرة باسم المختبر المذكور، اعتبارا من 20/9/2021. وأحال كامل الملف الى كل من مصلحة القضايا في الصندوق للادعاء أمام القضاء المختص كذلك الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة على المختبر ليتم على ضوئه التأكد من جدية عمل المؤسسة والأجراء العاملين لديها، لاتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية عند الاقتضاء".

وجاء في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

"التزاما منه بمتابعة التحقيقات وملاحقة المخالفين الذين يحملون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعباء مادية من دون وجه حق، يتابع المدير العام الدكتور محمد كركي ملفات التزوير والاحتيال التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات لاسيما الطبية والصحية والمخبرية منها.

وبناء عليه، ولدى ورود الشكاوى بالمعني، أعطى توجيهاته اللازمة الى مديرية التفتيش الإداري لاجراء التحقيقات اللازمة، وبخاصة لجهة مراقبة وضبط التلاعب بالوصفات الطبية والمخبرية، وكان مركز التشخيص الصحي HDC - شتورا آخرها.
وعليه، واستنادا إلى التقرير الذي أعدته مديرية التفتيش الإداري بالموضوع والذي ثبت من خلاله أن المختبر المذكور قد خالف أحكام قانون الضمان الاجتماعي ونظامه الطبي، وكذلك أحكام العقد الموقع مع الصندوق، لاسيما لجهة التلاعب بتواريخ الوصفات الطبية وتواريخ تنفيذها، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 555 بتاريخ 15/9/2021 قضى بموجبه فسخ التعاقد مع "مركز التشخيص الصحي HDC - شتورا"، كما طلب الى كافة المكاتب والمصالح والمديريات المعنية عدم تصفية وصرف ودفع أية وصفات طبية (مخبرية و شعاعية) صادرة باسم المختبر المذكور، اعتبارا من 20/9/2021.

كما أحال الدكتور كركي كامل الملف الى كل من مصلحة القضايا في الصندوق للادعاء أمام القضاء المختص كذلك الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة على المختبر ليتم على ضوئه التأكد من جدية عمل المؤسسة والأجراء العاملين لديها، لاتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية عند الاقتضاء".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:31 | 2021-09-16
02:30 | 2021-09-16
02:29 | 2021-09-16
02:25 | 2021-09-16
02:15 | 2021-09-16
02:14 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website