دريان التقى سفير رومانيا وعرض المستجدات مع النائب سليمان

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير رومانيا في لبنان رادو كاتالين ماردار، في حضور الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.واستقبل مفتي الجمهورية النائب محمد سليمان، وجرى تداول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.