29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ميقاتي يسعى لرأب الصدع الحكومي وجريصاتي: "واصلة معنا لراس مناخيرنا من حزب الله"
Lebanon 24
13-10-2021
|
22:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلوي في" نداء الوطن": أبعد من مشكلة انعقاد جلسة حكومية هو ذاك الخلاف الذي طفا على السطح بين "حزب الله" وحليفه "التيار الوطني الحر". توتر فرض تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتليين الاجواء في ما بينهم، وايجاد المخرج المناسب لمسألة تنحية القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ. كل الاقتراحات باءت بالفشل بما فيها الصيغة التي طرحها وزير العدل هنري خوري. وقد وجد مجلس الوزراء نفسه امام مخاض عسير فكان الحل بتأجيل الجلسة عوض تفجير المجلس برمته.
واستغربت مصادر حكومية ان يفرض على الحكومة اتخاذ موقف من قضية شعبوية بهذا الحجم، بغض النظر عما اذا كان عمل البيطار صواباً ام خطأ، فالطريقة التي تم التصرف خلالها في مجلس الوزراء لا تليق بحكومة يفترض ان تحظى بثقة الداخل والخارج.
طوال يوم امس انشغل رئيس الحكومة على خط رأب الصدع الحكومي وتليين الموقف بين عون والثنائي الشيعي وتأمين مخرج لانعقاد جلسة هادئة للحكومة. لكن الثنائي الشيعي كان موقفه حاسماً ان لا عودة الى الوراء ولا جلسة حكومية الا بعد معالجة مصير المحقق العدلي. المخرج القانوني الوحيد بالنسبة للثنائي هو ان يتولى مجلس القضاء الاعلى كف يد البيطار عن الملف والمجلس يرفض. صار مصير الحكومة معلقاً على معجزة إيجاد حل بين تطيير البيطار أو تطييرها.
يرفض "حزب الله" اعتبار موقفه تدخلاً في القضاء "لان القضاء هو الذي يتصرف من خارج الوجهة القانونية، وهو المسيّس وهو الانتقائي ولذا فلن نقبل ان يظلم او توجه لنا اتهامات ظلماً وعدواناً. ولذا فجلسات الحكومة ستبقى معلقة الى ان يتم ايجاد الحل".
لعلها المرة الاولى التي لن يهادن فيها "حزب الله" مع خصم سياسي او حتى مع حليف، طالما الامر يتعلق بقضية المرفأ وما يعتبره ظلما لاحقا به. وللمرة الاولى يظهر "حزب الله" غضبه من الحليف الذي يجاهر بتأييده للبيطار. ويكفي للدلالة على عمق المشكل بين الطرفين ما قاله وزير العهد سليم جريصاتي وحرفيته: "نحن واصلة معنا لراس مناخيرنا من حزب الله"، وعلم به "حزب الله" ليرد عبر مصادره المطلعة "نحن اللي طالعة معنا لراس مناخيرنا"، وحين يتحدث "حزب الله" بهذه اللهجة فلا يقتصر كلامه هنا على جريصاتي وحده فالوزير السابق لا يتفوه بمثل هذا الكلام اذا لم يكن قد نال تأييد داعميه. خطورة ما يتعرض له يجعل "حزب الله" غير مستعد لتدوير الزوايا او المهادنة او مسايرة حتى الحليف.
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
09:30 | 2021-10-13
13/10/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقفل المدارس غدًا؟... هذا ما أعلنته وزارة التربية
Lebanon 24
هل ستقفل المدارس غدًا؟... هذا ما أعلنته وزارة التربية
14:01 | 2021-10-13
13/10/2021 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
13:49 | 2021-10-13
13/10/2021 01:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اتجاه لالغاء التظاهرات غدا
Lebanon 24
اتجاه لالغاء التظاهرات غدا
07:26 | 2021-10-13
13/10/2021 07:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج التراب في إيديهم يتحول الى ذهب.. تعرفوا اليهم
Lebanon 24
5 أبراج التراب في إيديهم يتحول الى ذهب.. تعرفوا اليهم
09:20 | 2021-10-13
13/10/2021 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:40 | 2021-10-14
لليوم الثاني الجيش قبالة حالات.. هذا ما يجري (صور)
03:37 | 2021-10-14
القرم التقى مسؤولين من البنك الدولي: تشديد على الإصلاحات
03:32 | 2021-10-14
لا إستقرار بسعر ربطة الخبز؟
03:28 | 2021-10-14
حاتم ماضي: دور مجلس الوزراء ينتهي عند حد إحالة أي قضية الى المجلس العدلي
03:19 | 2021-10-14
مواقع التواصل "مولعة".. البيطار يقسم المدوّنين
03:15 | 2021-10-14
نائب يزعج "حزب الله"
فيديو
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
14/10/2021 10:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
14/10/2021 10:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
14/10/2021 10:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact