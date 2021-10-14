لبنان

منخفض آتٍ من تركيا.. استعدوا للأمطار في هذا الموعد

Lebanon 24
14-10-2021 | 04:30
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الاحد حيث يتحول الى متقلب وماطر تحت تأثير المنخفض المتمركز غرب تركيا.

 

معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21,29

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا.

 

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

 

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا.

 

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات، وتنشط الرياح أحيانا، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار ومن المتوقع أن تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد.

 

- الحرارة على الساحل من 19 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 29 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على الجبال بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و65%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:27 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:6,42

- ساعة غروب الشمس: 18,8

 

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