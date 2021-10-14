بيان للجيش عن ما حصل في الطيونة - بدارو... هذا ما جاء فيه

أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر" أنه "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم".