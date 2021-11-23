لبنان

رياض سلامة يكشف عن حجم السيولة في الاحتياطي... هذا ما قاله

Lebanon 24
23-11-2021 | 13:54
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كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لوكالة رويترز أن البنك المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الإحتياطي. 
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"رويترز" عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: البنك المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الإحتياطي
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