"التوحيد العربي" دان القرار الأسترالي بحق "حزب الله": ظالم ومنحاز

استنكر حزب "التوحيد العربي" في بيان، "قرار الحكومة الأسترالية بتصنيف حزب الله "منظمة ارهابية"، ووصف القرار الأسترالي بـ "الظالم والمنحاز"، داعياً "السلطات الأوسترالية إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عنه".واشار الى ان "هذا القرار المستهجن لن يغير في حقيقة حزب الله ودوره المقاوم المشرف في الدفاع عن الارض والشعب ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني".