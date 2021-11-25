بين الدولار والذهب... هذا ما يفعله اللبنانيون



حركة لافتة تشهدها مختلف محال بيع الذهب في لبنان، وفي هذا الاطار قال صاحب احد هذه المحال لـ "لبنان 24" انه مع بداية الأزمة لجأت نسبة كبيرة من المواطنين الى بيع بعض ممتلكاتهم من الذهب وهذه العملية مستمرة حتى ليوم، لكن اللافت ان معظم زوارنا او بالأحرى النسبة الأكبر من اللبنانيين الذين يقصدون محالنا يقومون بشراء الذهب او المجوهرات وذلك بهدف التخلص من دولاراتهم الموجودة في المنازل واستبدالها بالذهب الذي قد يكون الاحتفاظ به اكثر أمانا.