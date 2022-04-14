متفرغو ومتعاقدو اللبنانية اعتصموا امام مفترق القصر الجمهوري

نفذ الاساتذة المتفرغون والاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء امام مفترق القصر الجمهوري في بعبدا، للمطالبة بانقاذ الجامعة من الانهيار عبر اقرار ملف التفرغ وسائر ملفات الجامعة.