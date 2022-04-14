لبنان

متفرغو ومتعاقدو اللبنانية اعتصموا امام مفترق القصر الجمهوري

Lebanon 24
14-04-2022 | 04:03
A-
A+
Doc-P-942137-637855312848903794.jpg
Doc-P-942137-637855312848903794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ الاساتذة المتفرغون والاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء  امام مفترق القصر الجمهوري في بعبدا، للمطالبة بانقاذ الجامعة من الانهيار عبر اقرار ملف التفرغ وسائر ملفات الجامعة.
مواضيع ذات صلة
اعتصام دعماً للجامعة اللبنانية في الشمال تحت شعار "لتبقى الجامعة جامعة"
lebanon 24
14/04/2022 18:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة زار خيمة اعتصام أساتذة اللبنانية متضامنا
lebanon 24
14/04/2022 18:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لموظفي الضمان في النبطية...ما السبب؟
lebanon 24
14/04/2022 18:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج : اعتصام على طريق القصر الجمهوري الاربعاء
lebanon 24
14/04/2022 18:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24

اعتصام

الجامعة اللبنانية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2022-04-14
06:00 | 2022-04-14
08:52 | 2022-04-14
10:54 | 2022-04-14
10:50 | 2022-04-14
10:48 | 2022-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website