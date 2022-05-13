عمرهما 16 سنة فقط... سرقا خزنة تحتوي على أكثر من 93 مليون ليرة من داخل محل في الحمرا (صورة)

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:بعد أن أقدم مجهولون على سرقة مبلغ مالي يقارب /93,300,000/ ل. ل. بواسطة الكسر والخلع، من داخل خزنة في أحد محلّات الترفيه في محلّة الحمراء - بيروت.على الأثر، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التّي قامت بها عناصر فصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت، لكشف هويّة الفاعلين، تمكّنت في خلال ساعتين من تحديد هويّة السارقَيْن القاصرَيْن، وتوقيفهما أحدهما كان عامل تنظيفات في المحل وهما من التابعيّة السوريّة:س. أ. (مواليد عام 2006)ع. أ. (مواليد عام 2006)بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأنهما نفّذا معاً عملية السّرقة من خلال الكسر والخلع.تمّ ضبط مبلغ /300/ دولار أميركي، و /1،000،000/ ل.ل. من الأموال المسروقة، والعمل مستمر لاستعادة كامل المبلغ، ولا يزال التحقيق جاريًا بإشراف القضاء المختص.