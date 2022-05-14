بلدية بعلبك حظرت تجوال السوريين قرب مراكز الاقتراع طيلة يوم الانتخاب

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أصدرت بلدية بعلبك قرارا حظرت بموجبه "تجوال السوريين قرب مراكز الاقتراع في مدينة بعلبك طيلة يوم الانتخاب، من الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل الواقع في 15 أيار 2022".ودعت المواطنين إلى "التقيد بإرشادات شرطة البلدية لتسهيل عملية الاقتراع".