عون في رسالة إلى اللبنانيين قبل الانتخابات: للاقتراع بكثافة غداً

وجّه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة إلى اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية التي ستقام يوم الأحد، داعياً اللبنانيين إلى الاقتراع بكثافة والتعبير عن رأيهم واختيار من يثقون به.

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ولفت عون إلى أن مجلس النواب المقبل سيكون أمام مسؤوليات تشريعية كبرى واستحقاقات دستورية، وأضاف: "الانتخاب ليس مجرّد حقّ فحسب، بل هو أيضاً واجب لكلّ مواطن. كما أنّه الطريق الصحيح والفعلي للتغييّر. لقد حانت لحظة المحاسبة، ولحظة تحديد الخيارات، والمحاسبة تكون دائماً في صندوق الاقتراع".

وقال: "إنَّ مسؤوليتكم كبيرة اليوم، كي لا يتوقّف مسار تفكيك منظومة الفساد المركّبة، التي تحكّمت بمفاصل البلد على مدى عقود... مسؤوليتكم كبيرة لكي تحاسبوا الفاسدين والسارقين".

وأردف: "الانتخابات هي فرصتكم، فلا تضيعوها، خصوصاً بعد الحقائق التي تكشّفت خلال هاتين السنتين، والأكاذيب التي تم فضحها، وبعدما بات للفساد وللسرقة وجوه وأسماء".

وأكد عون أنّ "لبنان منهوب وليس مكسوراً، وها هم يحاولون تحميل تبعات النتائج لكم، والمسؤولية لي"، وتابع: "أنا الذي لطالما حذّرت، منذ أكثر من 25 سنة، من سياسات مالية سترهن البلد، وسياسات اقتصادية ستوقعه بأزمات مستقبلية".

وأكمل: "اليوم، ولكي يستقيم الوضع في لبنان، فلا يبقى هناك تراشق اتهامات ورمي مسؤوليات، على القضاء أن يقوم بعمله، عليه أن يسمي الفاسدين ويلاحقهم، وبعض هؤلاء بات معروفاً".

وقال عون: "غداً ستنتهي الانتخابات، وستعودون للعيش معاً، ولا يمكن لأحد أن يتخلّص من أحد. أوقفوا خطاب الكراهية، وشعارات التحريض، وأحلام العزل! أوقفوا فبركة الشائعات، وتخويف المواطنين من بعضهم البعض! هذا الطريق مهدّم ولا يمكن أن يوصل إلا الى الدمار... دمار مجتمع ودمار وطن...!!".

وأشار عون إلى أنّ "هنالك الكثير من الأموال مشبوهة المصدر يتم صرفها"، داعياً اللبنانيين إلى عدم السماح لتحقيق تلك الأموال أهدافها، وتابع: "لقد كشفنا منظومة الفساد، لكي نتمكن من إعادة بناء النظام والمؤسسات، وكلّفنا الأمر غالياً... فلا تسمحوا لها أن تنتعش من جديد".