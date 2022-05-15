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لبنان

في طرابلس وبعلبك... لا كهرباء بمعظم مراكز الإقتراع!

Lebanon 24
15-05-2022 | 00:19
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن لا كهرباء في بعض مراكز الاقتراع في طرابلس وبعلبك.
 
 
وكانت قد انطلقت عند السابعة صباحا الانتخابات النيابية في المحافظات، وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي.
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