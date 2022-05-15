في طرابلس وبعلبك... لا كهرباء بمعظم مراكز الإقتراع!

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن لا كهرباء في بعض مراكز الاقتراع في طرابلس وبعلبك.

وكانت قد انطلقت عند السابعة صباحا الانتخابات النيابية في المحافظات، وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي.