بالأرقام.. إليكم نسب الاقتراع حتى الساعة في عدد من المناطق

مع فتح صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات النيابية سجلت نسب الاقتراع حتى الساعة التاسعة ونصف في عدد من المناطق بحسب ماكينات بعض الأحزاب والمرشحين النسب الآتية: نسبة الاقتراع في بعلبك الهرمل حتى الساعة ٦.٦٪ نسبة البقاع الشمالي حتى الساعة ٦٪ نسبة الاقتراع في بلدة العين ٦.١٪ نسبة الاقتراع في بلدة الفاكهة الجديدة ٣.٢٣٪ نسبة الاقتراع في بلدة اللبوة ٨.٦٪ نسبة الاقتراع في بلدة ٢.٥٨٪ نسبة الاقتراع في بلدة البزالية ٩.٦٪ نسبة الاقتراع في بلدة شعث ٥.٦٤٪ نسبة الاقتراع في بلدة راس بعلبك ٦.٦٦٪ نسبة الاقتراع في بلدة النبي عثمان ٥.٦٨٪ نسبة الاقتراع في بلدة نبحا ٨.٥٪ نسبة الاقتراع في بلدة عرسال ٢.٥٨٪ نسبة الاقتراع في المتن حتى الساعة 5.4 % نسبة الاقتراع في زغرتا 5.1%. نسبة الاقتراع في طرابلس 3.2% نسبة الاقتراع في عكار 2.4% نسبة الإقتراع حارة صيدا4.26%

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نسبة الاقتراع بقضاء البترون حتى الساعة 4.6 %

نسبة الاقتراع في الاقلام الخاصة بالطائفة الشيعية في دائرة بيروت الثانية وصلت حتى الساعة 10 في المئة، أما نسبة اقتراع الطوائف الأخرى فسجلت 5 %