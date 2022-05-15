بالتفاصيل.. قائمة بمخالفات سُجّلت خلال عملية الاقتراع

رصدت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" سلسلة من المخالفات التي حصلت في مختلف أقلام الاقتراع.

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وفي ما يلي قائمة بالمخالفات التي حصلت:



- فوضى في الكثير من مراكز الاقتراع.



- نقص في مستلزمات القلم داخل الكثير من مراكز الإقتراع.



- لم تتمكن بعض وسائل الاعلام من التغطية في عدد من المراكز، رغم حصولها على تصاريح بالدخول.



- تأخر في فتح بعض المراكز.



- تأخر في افتتاح قلم الاقتراع الوحيد في منطقة الغابات - جبيل لأكثر من 45 دقيقة بسبب عدم وصول رئيس القلم.



- اقتراع ناخب بعد تصويره قسيمة الاقتراع في القلم رقم 117 في ثانوية عمر فروخ.



- وصول عدد من قسائم الاقتراع الخاصة بدائرة بنت جبيل إلى قلم في دائرة جبيل.



- مرافقة مندوبين لناخبين إلى خلف العازل.



- تعرض مراقبة "لادي" للتهديد من قبل مندوبي حركة "أمل" في منطقة الرمادية - صور.



- قطع القوى الأمنية الطريق أمام السيارات تمهيداً لوصول موكب رئيس مجلس النواب نبيه بري للاقتراع في مجمع بري التربوي في تبنين - بنت جبيل، ما تسبب بإقفال مركز الاقتراع بشكل كامل.



- تم تسجيل خرق متواصل للصمت الانتخابي من قبل مرشحين وسياسيين، من بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون.



- مندوبون تابعون للائحة "الأمل والوفاء" يطردون مندوبي "القوات اللبنانية" خارج مركز الاقتراع في الكنيسة - البقاع على أثر خلاف.



- عنصر في قوى الأمن الداخلي يتدخل في عملية الاقتراع في مزرعة سجد - الهرمل.



- سحب مراقبي لادي من الرمادية ومزرعة التوت بعد تعرّضهم للتهديد من مندوبين تابعين لحركة أمل وحزب الله.