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لبنان

الخليل في افتتاح وحدة مراقبة الشحن الجوي في المطار: نأمل عودة الاستثمارات السياحية الى لبنان

Lebanon 24
22-06-2022 | 01:10
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 افتتحت في مطار رفيق الحريري الدولي، وحدة مراقبة الشحن الجوي، ضمن برنامج مراقبة الحاويات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، سفيري  ألمانيا أندرياس  كيندل وأوستراليا أندرو بارنز، المدير العام للطيران المدني  في المطار فادي الحسن، رئيس  المجلس  الأعلى  للجمارك العميد  اسعد طفيلي، رئيس مصلحة الجمارك في المطار  سامر ضيا، رئيس جهاز أمن المطار العميد نبيل عبدالله، رئيس  دائرة الأمن العام في  المطار  العميد  جوني الصيصة وممثلين عن السفارة  النرويجية ومندوبين من الإتحاد  الأوروبي. 
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الخليل 

وشكر الوزير الخليل من ساهم  في انجاح هذا البرنامج، وقال: "نحن  سعداء  لرؤية أشخاص من بلدان وحضارات عدة، جاءوا الى لبنان  للمساهمة في إعادة  نهضة اقتصاده، وهذا يعني الكثير من الثقة في هذا البلد  المعروف سياحيا على البحر المتوسط، ونأمل ان تعود الاستثمارات السياحية إليه". 

 

ولفت الى ان "المديرية العامة للطيران المدني قدمت كل التسهيلات اللازمة ليصبح المبنى  الموجود  في المطار جاهزا، ويتم تشغيله من قبل وحدة مراقبة الشحن الجوي(UNODC)". 

 

طفيلي 

أما العميد طفيلي، فاعتبر ان "الجمارك اللبنانية تمر بظروف صعبة كباقي إدارات الدولة، ولكن بوجود الأصدقاء نشعر بالأمان، فكونوا دائما الى جانبنا". 

وشكر برنامج  UNODC وكل من ساهم في إنجاز برنامج  مراقبة الحاويات في وحدة مراقبة الشحن الجوي في المطار، مشيرا الى ان "لبنان بحاجة الى مساعدة كبيرة وبشكل خاص من أصدقائه واشقائه"، ودعاهم "للوقوف الى جانب الجمارك اللبنانية لما فيه من خير للجميع". 

تخلل الافتتاح، عرض من مدربين عن كيفية استعمال الأجهزة لكشف المخدرات وغيرها من الممنوعات. 
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