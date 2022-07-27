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لبنان

النائب فرنجية ردا على عدرا: سبق وتقدمت بقانون للتدقيق في كل حسابات الشركات المستفيدة من الدعم

Lebanon 24
27-07-2022 | 10:22
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غرّد النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "جيد! لكن Too little too late.

سبق وتقدمت بقانون للتدقيق في كل حسابات الشركات المستفيدة من الدعم وصدر في الجريدة الرسمية.

لذلك، نطالب الأجهزة القضائية والحكومية (وبعد اقرار حقوق القضاة) المباشرة بالتحقيقات ورفع السرية المصرفية عن هذه الشركات واصحابها كما ورد في نص القانون".
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وتغريدة النائب فرنجيه جاءت ردا على تغريدة مدير عام الشركة الدولية للمعلومات جواد عدرا، التي جاء فيها: "غدًا ستقوم الحكومة بواجباتها فتدقق بمصير ملايين الدولارات التي سددت ‘دعمًا’ لكارتل القمح!
غدًا سيستيقظ ضمير جماعة كارتل القمح، والذين حققوا أرباحًا باهظة خلال عشرات الأعوام، فيعلنون أنهم لن يزيدوا الأسعار!
غدًا سنقول كفى"!
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