رجل يسلم نفسه إلى القوى الأمنية... هذا ما تسبب به!

أفاد مندوب "لبنان 24" أن المدعو "م.ح." سلم نفسه للقوى الامنية مساء اليوم بعد ان اقدم منذ عدة ايام على اطلاق الرصاص في الهواء ابتهاجاً بزفاف ما أدى لاصابة سيدة في حينه ووفاتها على الفور.



وقد أوضحت عائلة الموقوف انها تحت سقف القانون.

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