مقدمات نشرات الأخبار

Advertisement

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنانغدا الرابع من آب، الذكرى السنوية الثانية، لإنفجار مرفأ بيروت.غدا محطة وطنية إنسانية شديدة التأثير في نفوس اللبنانيين حيث يشهد لبنان يوم حداد وطنيا شاملا وسط غياب تام لإحقاق العدالة التي ينتظرها أهالي الضحايا والجرحى والموقوفين على السواء ووسط انهيارات وتصدعات لإهراءات القمح الشاهد على جريمة العصر وستتوج فعاليات إحياء الذكرى بدءا" من ساعات بعد الظهر بثلاث مسيرات ضخمة تنطلق من ثلاث نقاط في وسط بيروت الى تمثال المغترب حيث سيقام الإحتفال المركزي\ بالذكرى الأليمة.سياسيا تأليف حكومة عتيدة الى مزيد من الإبتعاد فيما تصريف الأعمال من قبل الرئيس نجيب ميقاتي قائم على قدم وساق مع تقدم الإهتمام بالإستحقاق الرئاسي في المحافل الداخلية والديبلوماسية ومن على المنابر.وفي الداخل أيضا ترقب لموقف حكومة العدو الإسرائيلي من ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انمن لبنان الذي سنده العراق يوم عز النصير. وفي رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي عن سابق تجربة وتطبيق. خاطب رئيس مجلس النواب نبيه بري العراقيين من خلال رئيس حكومتهم مصطفى الكاظمي وبمنطق الأخوة التي يجسدها العراق حكومة وشعبا ومرجعيات رشيدة للبنان واللبنانيين مناشدا الإستجابة السريعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة من القيادات والمكونات الوطنية لتلبية الدعوة للحوار التي لا مناص منها لحفظ العراق قويا لكل العراقيين ولكل العرب. بلدا محوريا في بناء الثقة بين دول الجوار العربي والإسلامي.وقد لقيت رسالة الرئيس بري متابعة على مستوى كل وسائل الإعلام العربية والإقليمية والدولية لما تضمنته في هذه اللحظة العراقية المفصلية.عشية ذكرى إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب لم يلتئم الجرح الوطني الذي ما زال ينتظر إحقاق الحق وكشف الحقيقة الكاملة من دون زيادة أو نقصان عبر تطبيق الدستور والقانون والسمو بقضية دماء الشهداء فوق كل الإعتبارات الأخرى أما مدخل الحقيقة فهو بالإجابة على سؤال: من أدخل نيترات الموت إلى المرفأ وما هي مسببات الإنفجار؟بإنتظار ترجمة ما يشاع عن أجواء إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية تبقى العين على حركة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والنتائج التي سيعود بها إلى لبنان بعدما توجه إلى الأراضي المحتلة بدلا من عودته إلى واشنطن لا سيما أنه سمع في اللقاء الرئاسي الثلاثي أن الوقت ليس مفتوحا على مصراعيه.وإلى لعبة الوقت نبه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لافتا إلى أن الوقت ضيق وعلى ضوء الجواب ستتصرف المقاومة وقال: "موقف الدولة والمقاومة واحد".على المستوى الدولي بقيت تداعيات "الغطة" التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تتوالى فصولا بعدما ردت بكين عليها بفرض عقوبات تجارية على تايوان بالتزامن مع إطلاق مناورات عسكرية في المياه المحيطة بهذه البقعة الجغرافية التي تعتبرها الصين جزءا منها.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في4 آب 2020- 4 آب 2022: الجريمة مستمرة، والمجرمون يرتكبون الجريمة مرتين!المجرمون بمعظمهم معروفون. انهم على كراسي الحكم والمسؤولية يتربعون!هم ادخلوا نيترات الامونيوم الى لبنان، وهم سكتوا عن وجوده في العنبر 12 سنوات وسنوات، وهم اهملوا النيترات وعرضوه للنيران، بحيث تحول قنبلة موقوتة في قلب العاصمة، ما ان انفجرت حتى شوهت وجه بيروت ، بل جعلتها بنصف وجه!المسؤولون لم تكفهم جريمتهم، بل أتبعوها بجريمة ثانية، هي جريمة اغتيال الحقيقة.لم يكفهم انهم اغتالوا اكثر من 220 شخصا، وجرحوا اكثر من عشرة الاف شخص، والحقوا الضرر بنصف العاصمة. واستكملوا إجرامهم بأن طاردوا الحقيقة من قاض الى قاض، ومن دعوى الى دعوى، بحيث صار القضاة متهمين، وبحيث صار الجالسون على القوس مجرمين!في المقابل معظم المتهمين يسرحون ويمرحون. بل أن بعضهم عاد الى البرلمان من جديد، فيما حافظ بعضهم الاخر على وجوده حتى في لجنة الادارة والعدل!فهل من مسخرة اكبر من هذه المسخرة؟ وهل من فضيحة اكبر من هذه الفضيحة؟ وهل نحن في جمهورية تحترم العدل وتطبق القانون، ام في غابة حيث البقاء للاقوى، وحيث تعليق القوانين اقوى من تعليق المشانق!لذلك، ايها اللبنانيون، جريمة تفجير المرفأ ليست جريمة يوم واحد، ولا جريمة عام واحد. انها جريمة كل يوم، وكل ساعة، وكل دقيقة!فبئس شعب يكرم قاتلوه، وبئس دولة يرقى مجرموها!4 آب2020 - 4آب 2022: الجريمة مستمرة، والمجرمون - المسؤولون كانوا وما زالوا يرتكبون الجريمة مرتين!الشظايا السياسية لانفجار المرفأ: من حكومة الرئيس حسان دياب، الى قضية المطران موسى الحاج. رامي نصارVt=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارتل ابيب هي من أكثر الاطراف شعورا بضيق الوقت لانها بأمس الحاجة الى الاستقرار، والا فخسارتها ستكون الاكبر.هو التعليق الابرز من الاعلام العبري الذي مهد لاجتماع مجلسه الوزاري المصغر بالحديث عن نية بل حاجة كيانهم لاتفاق حول ترسيم الحدود مع لبنان.وعند حدود الايجابية بقيت المعطيات، فيما غادر الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين تل ابيب الى واشنطن منتظرا ردا رسميا اسرائيليا ليعود به الى لبنان. مع ان العودة الى الناقورة للتفاوض هي ترجيح المحللين الصهاينة الذين يقرون هم وقادتهم السياسيون والامنيون بأن المفاوضات وكل التحركات تسير تحت ضغط المهل التي حددها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله..من الحدود البحرية الى العتمة الكهربائية، حيث الحلول بيد الحكومة اللبنانية، فالعرض الذي قدمه سماحة السيد حسن نصر الله لاستجرار هبة الفيول الايرانية شجع وزارة الطاقة التي قامت بمراسلة السفارة الايرانية في بيروت عارضة حاجة لبنان السنوية من المواد النفطية لتوليد الكهرباء، وهو ما انسحب على سفارات دول شقيقة وصديقة كروسيا ومصر بحسب ما أكد وزير الطاقة وليد فياض للمنار.هي خطوة ايجابية اتبعها بيان رئيس الحكومة الذي تحدث وان في معرض السجال مع التيار الوطني الحر على قبوله الدائم بأي هبة أتت شرط ان تكون مطابقة للشروط والمعايير العلمية.ولعلم الجميع فان درجات الحرارة تفوق الاربعين درجة مئوية وفواتير المولدات العصية على كل جهة رقابية تكوي جيوب المواطنين، ومعامل الكهرباء تلفظ انفاسها كما جرى اليوم في معمل الزهراني، وما يطلبه اللبنانيون من الجهات الرسمية المعنية الاسراع بالخطوات بعيدا عن الخنادق السياسية والزواريب الادارية لتسهيل المهمة والاتيان بالفيول الايراني للعن العتمة الاميركية المفروضة على بلدنا..اما النار الاميركية المفروضة على الاوكرانيين فهي تفرض العتمة على جميع الاوروبيين، حيث ابلغهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عبر المستشار الالماني السابق غيرهارد شرودر ان بلاده ستخفض ضخ الغاز الى اوروبا الى ما يقارب النصف، ما جعل الحكومات الاوروبية تشعر بالصقيع السياسي من الآن..=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيفي مؤتمر صحافي واحد، أنكر سمير جعجع تاريخه القريب، لا البعيد، ثلاث مرات:المرة الأولى، عندما رفض انتخاب رئيس جديد من قوى 8 آذار وحلفائها، وهو الذي أقدم عام 2016 على انتخاب الرئيس ميشال عون، وظل على مدى السنوات الثلاث التالية، أي حتى أحداث 17 تشرين الأول 2019، يزايد على الجميع بأن لولا أصوات القوات، لما انتخب “الجنرال”.والمرة الثانية التي أنكر فيها جعجع تاريخه القريب في المؤتمر الصحافي، كانت عندما شن هجوما عنيفا على طرح الرئيس التوافقي أو الوسطي الذي نصحته فيه بعض الدوائر الغربية إرضاء لإيران كما قال، متناسيا أن كتلته انتخبت وتبنت الرئيس السابق ميشال سليمان تحت العنوان التوافقي والوسطي بعد اتفاق الدوحة عام 2008.أما المرة الثالثة التي أنكر فيها جعجع تاريخه القريب، فعدما طرح احتمال تعطيل النصاب النيابي لمنع انتخاب الرئيس، تماما على نقيض ما كان يندد به في السابق، ويتهم به حزب الله والتيار الوطني الحر، الذي لم ينس ذكر رئيسه جبران باسيل باتهامات الفساد حوالى العشر مرات في مؤتمره الواحد، من دون أن يجرؤ على تسمية أي مسؤول سياسي آخر، خوفا على البلد، كما ألمح.فعشية الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، بشر جعجع اللبنانيين بالفراغ الرئاسي، معتبرا أن الضرورات تبيح المحظورات هذه المرة، ومعلنا أن تعطيل النصاب لانتخاب رئيس من 8 آذار، ليس كتعطيل النصاب لمنع انتخاب رئيس من 8 آذار.فرئيس القوات حذر بشدة من تبعات انتخاب رئيس من 8 آذار أو من فئة الوسطيين، من دون أن يتحدث عن تبعات انتخاب رئيس يعادي شريحة لبنانية كبيرة جدا، يملثها حزب الله، وأكدت الانتخابات النيابية الاخيرة ان تمثيلها لشعبها مستمر، وبشكل أكبر.وبعدما “بق” رئيس القوات بحصته اليوم، في الوقت الضائع قبل عودة آموس هوكشتاين، وفي انتظار ردود الفعل إن جاءت، تبقى بداية النشرة من جريمة العصر، التي يجسدها انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيوسط ارتفاع حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة واتهام موسكو واشنطن بالعمل على زعزعة الاستقرار في العالم على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي الى تايوان , تتوجه كل الانظار مجددا الى فيينا حيث تستكمل غدا جولة محادثات جديدة لاحياء الاتفاق النووي مع ايران.هذه الجولة ستركز على مسودة المقترحات الجديدة التي تقدم بها مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل وتشكل افضل صفقة ممكنة اذ تتضمن تنازلات تم الحصول عليها بشق الانفس لجميع الاطراف حسب تعبيره.على وقع تطورات فيينا ودعوة بوريل كل الاطراف الى اتخاذ القرارات فورا قبل الانزلاق في ازمة نووية خطيرة ينتظر لبنان تبلور الرد الاسرائيلي في ملف ترسيم الحدود البحرية بعدما نقل الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين موقفا موحدا من بيروت الى تل ابيب رسم حدود المقبول في التفاوض وشدد على عامل الوقت الذي اصبح ملحا لكل الاطراف.الموقف اللبناني شكل محور جلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي اليوم , وفيما لم يتضح موقف تل ابيب الرسمي , يبدو اننا امام ايام لن تكون طويلة , تحدد مصير الترسيم ومعه استقرار الشرق الاوسط , وامدادات الغاز منه صوب اوروبا , التي تعاني من شح نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية.حرب كادت تؤثر على الامن الغذائي العالمي لولا اتفاق ال 22 من تموز الماضي الذي وقعته كل من روسيا و اوكرانيا بوساطة تركية وبرعاية الامم المتحدة ,وقضى باستئناف شحنات الحبوب الاوكرانية الى الاسواق العالمية ما ترجم بعبور باخرة "رازوني " من اوكرانيا عبر مضيق البوسفور الى طرابلس في لبنان في اول شحنة مصدرة من الحبوب الأوكرانية.هذه صورة العالم وتداعيات الحرب الاوكرانية التي قلبت كل المعايير السياسية والاقتصادية ولبنان كغيره من الدول في ثلاجة الانتظار لكنه يعاني من مخطط تمويل " Ponzi " قال البنك الدولي انه استخدم منذ ما بعد الحرب الاهلية كأداة للسيطرة على موارد البلاد.موارد تبقى الامل شبه الوحيد لاعادة بناء بلد.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدلا شيء معناالا كلمات وحتى هذه الكلمات غاب لحنها وباني سلمها الموسيقي إحسان المنذر الرجل الذي ارسى في الوجدان اللبناني معادلة "ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي."وودعنا اليوم عن عمر ناهز "نبع المحبة" و " الكتب العتيقة " فله بمغادرته تحية : "وعن جد" صنعت الإحسان الموسيقي. وكما تنهار الكلمات تسقط الاهراءات كشاهد على الرابع من اب تعب من الوقوف جامدا لا تحركه حقيقة. ومع حلول الذكرى الثانية لانفجار المرفأ يتفجر مبنى الاهراءات قهرا ويمسك باطراف جمره ربما كي يلفظها غدا في تمام السادسة وثماني دقائق. لكن مرور سنيتن على الجريمة التي لا تزال من دون عقاب لم تدفع المسؤولين بكافة اتجاهاتهم الى اقفال افواههم وسد ابواب عنابرهم السياسية والانتخابية فأندلعت النيران مجددا من التلحيم الحكومي الحزبي حيث تبادل التيار الوطني الحر ورئاسة الحكومة اتهامات بالتعطيل...وحمل التيار رئيس الحكومة المكلف مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتأليف الحكومة ورأى التيار ان ممارسات دولة الرئيس ومواقفه تدعو الى الريبة فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء وبيان التيار رأى فيه ميقاتي " قمة الفجور " ولا يصح لوصفه الا القول الشعبي " شيلي اللي فيكي وحطيه فيي"غير ان هذا القول له ما يسبقه من اوصاف التي يصلح استخدامها للطرفين معا كما تجوز الاوصاف على مكونات لا تستحي وتفتع لاشكالات في الزمن الرديء على الجميع,على توقيت لا يطلب فيه اللبنانيون سوى حقيقة واحدة : من ادخل النترات الينا من فجرنا وغاب عن وعيه السياسي وتحصن خلف الف مجلس وقضاء.فذوو ضحايا المرفأ لا يملكون اليوم الا استعادة ذكرى احبائهم ووضع الاكاليل على النصب التذكارية كما فعل اهالي فوج الاطفاء اليوم .. هؤلاء النخبة من الضحايا الذين تقدموا فوج الشهداء . وفيما العدالة مفقودة فإن الكلام والمزايدات السياسية متوافرة وبكثرة وبعضها يفتح على جدال رئاسي وانزال مواصفات على القياس الذي يراخ مناسبا.فالتيار الوطني يريده رئيسا من ذووي الاحتياجات الشعبية .. له موازينه التي سيتولاها رئيس يحظي بالميزة الاولى وهي التمثيل الشعبي.لكن ما اضر بلبنان الا الرئيس القوي الذي يمثل شعبه الحزبي دون سائر الشعوب اللبنانية واذا كان التيار قد رسم معادلة الرئيس بالميزة الشعبية فإن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رفض رئيسا من محور الممانعة او أن يكون الرئيس توافقيا وكلاهما سيكون لمصلحة حزب الله . واعلن جعجع انه مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية وهذا ما لن يكون طبيعيا لكون سمير جعجع رفض فريقا .سيرفضه بدوره كردة فعل طبيعية.=======