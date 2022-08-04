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لبنان

الرئيس عون في ذكرى 4 آب: لا أحد فوق القانون

Lebanon 24
04-08-2022 | 02:29
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غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: "بعد عامين على فاجعة ٤ آب، أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم.  وأؤكد لهم التزامي بإحقاق العدالة المستندة الى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيداً عن أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورّطه، لأن لا أحد فوق القانون".
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