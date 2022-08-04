بالفيديو: نريد أن نعرف الحقيقة

نريدُ أن نعرف حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت.. نعم للعدالة!
الوجع بحجم الكون.. الألم يحاصر بيروت، ويلف كل لبنان بزنار أسود.. الضحايا الاحياء والاموات، تركوا فينا ندوباً كثيرة اصابتنا في العمق.. نريدُ أن نعرف حقيقة ما جرى في #مرفأ_بيروت.. نعم للعدالة!#بيروت #4اب#انفجار_مرفا_بيروت#انفجار_المرفأ#مرفأ_بيروت pic.twitter.com/zkN6zHhdSO
— Lebanon 24 (@Lebanon24) August 4, 2022
الوجع بحجم الكون.. الألم يحاصر بيروت، ويلف كل لبنان بزنار أسود.. الضحايا الاحياء والاموات، تركوا فينا ندوباً كثيرة اصابتنا في العمق.. نريدُ أن نعرف حقيقة ما جرى في #مرفأ_بيروت.. نعم للعدالة!#بيروت #4اب#انفجار_مرفا_بيروت#انفجار_المرفأ#مرفأ_بيروت pic.twitter.com/zkN6zHhdSO