بالفيديو: نريد أن نعرف الحقيقة

الوجع بحجم الكون.. الألم يحاصر بيروت، ويلف كل لبنان بزنار أسود.. الضحايا الاحياء والاموات، تركوا فينا ندوباً كثيرة اصابتنا في العمق.. نريدُ أن نعرف حقيقة ما جرى في #مرفأ_بيروت.. نعم للعدالة!#بيروت #4اب#انفجار_مرفا_بيروت#انفجار_المرفأ#مرفأ_بيروت pic.twitter.com/zkN6zHhdSO