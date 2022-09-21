طليس: سننتفض على الواقع باعتصامات وتجمعات يحدد توقيتها لاحقاً

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، اجتماعاً ومؤتمراً صحافياً برئاسة رئيس الاتحادات بسام طليس، ومشاركة رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق اللبنانية كافة.





وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات في لبنان شفيق القسيس: السائقون يعانون من الفوضى العارمة على أكثر من صعيد ولا سيما أخيراً على صعيد أسعار المشتقات النفطية، لذلك نطالب بإنصاف السائقين والإيفاء بالوعود التي قطعها المسؤولون لنا لتمكين قطاع النقل البري من الاستمرار في تأدية دوره في الحركة الاقتصادية، ونحن نؤيد كل تحرك ستدعو إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان".من جهته، قال ممثل شركات توزيع المحروقات فادي أبو شقرا: "هم قطاع النقل البري هو المواطن، ومع الارتفاع المستمر في أسعار الدولار في السوق السوداء تحتم ارتفاعات كثيرة في الأسعار. كما أن مصلحة تسجيل السيارات يجب أن تفتح أبوابها طيلة الأسبوع، وعملية تحويل أسعار المحروقات بالدولار ساهمت في ارتفاع أسعارها".ولفت الى أن "رئيس الاتحادات بسام طليس أجرى الاتصالات اللازمة"، آملا أن "تنخفض أسعار الدولار لتنخفض معه أسعار المشتقات النفطية".أما طليس فشدد على "ضرورة وضع سياسات ترعى شؤون الناس والمواطنين في الضمان الاجتماعي والمستشفيات لأنّ لا حلول لهذه المشاكل خصوصا أن المسؤولين تخلّوا عن عملهم".