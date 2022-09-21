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لبنان

اعتصام أمام شركة كهرباء قاديشا احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ المياه

Lebanon 24
21-09-2022 | 16:55
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نفذ عدد من المحتجين على انقطاع مياه الشفة من منازلهم لاكثر من اسبوع في مدينة طرابلس، اعتصاما امام شركة كهرباء قاديشا احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ المياه وهي بدورها في حاجة إلى التيار  ليتمكن الموظفون في مصلحة مياه طرابلس من تشغيلها وايصال المياه الى المنازل في المدينة.
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كما قطع محتجون آخرون الطريق الرئيسية في منطقة باب الرمل في طرابلس، احتجاجٱ ايضا على انقطاع المياه والتيار الكهرباء.

وجابت شوارع المدينة سيارات تحمل مكبرات الصوت وتدعو أهالي طرابلس والشمال للنزول بكثافة الى الشوارع.

تجدر الاشارة الى ان التيار الكهربائي مقطوع بشكل تام عن طرابلس والشمال منذ اكثر من اربعة اسابيع.
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