توقّع رحيله.. شاب يوجّه رسالة مؤثّرة قبل وفاته بأيام!

في قصة حزينة وجه شاب أردني رسالة مؤثر عبر "فيسبوك" قبل وفاته بأيام، حيث توقع رحيله بأي لحظة، طالباً من الناس مسامحته.



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وبعد 5 أيام من منشوره، صدم الشاب الثلاثيني الجميع برحيله المفاجئ، إذ أصيب بجلطة قلبية. وبدأ الرسالة بعبارة "أنا أخوكم وصديقكم غيث صلاح، أتحدث لكم جميعاً وأما على علم أنني يوما ما سوف ألقى وجه ربي العظيم"، حيث أشعر الجميع برسالته أن أجله قريب.وبعد 5 أيام من منشوره، صدم الشاب الثلاثيني الجميع برحيله المفاجئ، إذ أصيب بجلطة قلبية.