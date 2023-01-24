رجل يخلع أسنانه باستخدام كماشة!

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قام المصور البريطاني فيردي بخلع أسنانه باستخدام كماشة. وعلى مدار عامين، اقتلع 5 من أسنانه، وحاول مرارا تلقي العلاج طبيا، إلا أن غلاء أسعار الخدمة منعه من ذلك.وأزال فيردي سنه الأول بنفسه بعد الإغلاق الذي تسبب به كورونا، حيث لم يتمكن من رؤية الطبيب مطلقا.وخلع سنه الأول باستخدام الكماشة، وقال: "أمسكت بها وبدأت في سحبها، يا إلهي، كان مؤلما للغاية".وأضاف: استمريت بالسحب، وبعد ذلك بدأت أسمع صوت تكسير العظام، خرج السن وكانت الدماء في كل مكان".لسوء الحظ، انتهى الأمر بفيردي بفعل نفس الأمر لأربع مرات أخرى، وتركت عمليات الخلع الأخيرة فجوة كبيرة في مقدمة فمه.وعلى الرغم من أنه لم يعد يعاني من الألم، إلا أن الخسارة جعلت الأنشطة اليومية مثل الأكل صعبة للغاية.وتابع فيردي: "أسناني متداخلة الآن، ليس هناك سن فوق آخر، لا يمكنني مضغ أي شيء". (سكاي نيوز)