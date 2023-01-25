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منوعات
أسد بحر كاد يموت... هكذا تم انقاذه (فيديو)
Lebanon 24
25-01-2023
|
05:00
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قدم رجال الطوارئ من جزيرة سخالين، على شواطئ بحر أوخوتسك الروسي مساعدة لأسد بحر كان يرقد على الجليد منذ 3 أيام.
وروى موظفو الخدمة الصحفية في وزارة الطوارئ الروسية قصة مذهلة عما حدث في ذلك اليوم بالقرب من شاطئ سخالين.
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فقد عثر مواطن محلي لم يذكر اسمه بالقرب من شواطئ بحر أخوتسك، على أسد بحر يزن حوالي 80 كيلوغراما.
وكما أوضح الخبراء، أتى الحيوان البحري من شق عريض في الماء، فنام على الجليد، ثم ضرب المنطقة الصقيع الشديد، ما أدى إلى تجمد الممر البحري.
وجاء في التقرير الصادر عن إدارة الطوارئ المحلية إنه تم إغلاق طريق العودة إلى الماء، وبسبب ذلك قضى أسد البحر أكثر من 3 أيام على سطح الجليد.
واستدعى المواطن خدمة الطوارئ، فجاء رجال الطوارئ والنشطاء الاجتماعيون لمساعدة ساكن البحر التعيس راكبين عربة ثلجية.
وتم تحميله على زلاجة، ونقله إلى ساحل بحر أوخوتسك ،حيث أعادوه إلى بيئته الطبيعية.(لايف)
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