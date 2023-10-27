Advertisement

منوعات

النباتات المنزلية... فوائد صحية لا غنى عنها

Lebanon 24
27-10-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1123443-638340296729277429.jpeg
Doc-P-1123443-638340296729277429.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وجود النباتات الخضراء الطبيعية في المنزل وأماكن العمل يحسن من الصحة النفسية ويزيد من الشعور بالراحة، لذلك ينصح بها الفسيولوجيون ويفضلونها عن النباتات البلاستيكية، وليس ذلك فقط فهى تساعد أيضاً على زيادة التركيز والانتباه وتقليل الإجهاد النفسي، ونستعرض في هذا التقرير، فوائد النباتات الطبيعية المنزلية، وفقًا لما ذكره موقع"healthline  ".

فوائد النباتات الطبيعية:

 زيادة الإنتاج:

دراسات متعددة أوضحت أن تواجد النباتات الطبيعية في المنزل وأماكن العمل يزيد من الإنتاجية والإبداع، حتى يزيد من سرعة الإنتاج في العمل بنسبة 12% عن المعدل الطبيعي.

تنمية الشعور بالرضا:

فالنباتات المحفوفة بالوعاء لها تأثير مباشر ومماثل مثلما نراها في الحديقة، حيث يعزز من الشعور بالرضا، ويزيد من الالتزام بالوظيفة ولأماكن العمل، ويبعث الراحة النفسية في المنزل.

تحسين الهواء:

ففي دراسة أجرتها وكالة ناسا في ثمانينيات القرن العشرين أثبتت أن جذور وتربة النباتات في المنزل والعمل، تقلل من المركبات العضوية المتطايرة المحمولة جواً (VOCs) بشكل كبير.

تستخدم كعلاج طبى:

تستخدم بعض النباتات الخضراء الطبيعية في العيادات الطبية لعلاج أعراض الإصابة بالاكتئاب والقلق.

 

ويوجد النباتات الطبيعية المنزلية التى لا تتأثر بعوامل الطقس أو وجودها في أماكن مفتوحة، وتنمو في الظل والأماكن المغلقة طبيعياً ومنها نباتات وهى: 

     أريكا، ونبات السيدة، ونخيل الخيزران.

     سرخس بوسطن.

     شجرة المطاط.

     نبات العنكبوت.

     شجرة اللبخ.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2023-10-27
13:50 | 2023-10-27
12:21 | 2023-10-27
11:00 | 2023-10-27
11:00 | 2023-10-27
09:00 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24