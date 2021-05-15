هل تتذكّرون "تيمون" و"بومبا"؟.. الأسطورة تتحوّل إلى حقيقة! (فيديو وصور)

من منّا لا يعرف الثنائي الشهير "تيمون" و"بومبا" في الفيلم الشهير "الأسد الملك"؟ لكنّ هذا الثنائي الأسطوري الذي يجمع خزيراً برياً ونمساً، تحوّل اليوم إلى حقيقة في أدغال أفريقيا.

وفي التفاصيل التي أوردتها شبكة "سكاي نيوز" نقلاً عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، ففي مركز لحفظ وحماية الحيوانات في بوتسوانا تظهر الصور علاقة مثيرة تجمع النمس "مونغو" بأنثى الخنزير البرّي "ميس بيغي"، حيث توثّقت أواصر صداقة غريبة من نوعها بين الاثنين.

والآن يحاكي "مونغو" بالضبط ما كان يفعله "تيمون" في العمل السينمائي، فيعتلي دائماً ظهر صديقه، ويستمتعان بالتجول سويا.



وفي الفيلم كان "تيمون" و"بومبا" يغنيان الأغنية الشهيرة "هاكونا ماتاتا"، وهي عبارة باللغة السواحيلية تعني "لا تقلق".

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وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد تم إنقاذ "ميس بيغي" بأعجوبة بعدما صدمتها سيارة، أمّا النمس "مونغو" فهو يتيم، يعيش الآن بمركز حفظ الحيوانات في بوتسوانا.

والآن عثر كلاهما على السعادة معا في "CARACAL"، وهو الاسم الرسمي لمركز الحفاظ على الموارد الإفريقية: "الحيوانات والمجتمعات واستخدام الأراضي".



وتقول كايتلين جووس فانديوال، 23 عاما، المتطوعة في المركز، إنها عرفت الزوجين منذ وصولهما لأول مرة إلى المركز، مضيفة: "أشعر تماما وكأن لدينا زوجا خاصا هنا".



وأضافت: "يشبه الأمر إلى حد بعيد الصور القديمة التي تتبادر إلى الذهن، وتدفعنا لتذكر "تيمون" و"بومبا".. يكاد يكون أمرا مضمونا أنك إذا ذهبت إليهما سترى شكلا من أشكال التفاعل المرح".