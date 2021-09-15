28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
28
o
بشري
25
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
للهروب من حماته... هذا ما فعله
Lebanon 24
15-09-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حتى لا يكون مع حماته، هرب أحد سكان مدينة "أستي" الإيطالية من الإقامة الجبرية، وحاول أن يجبر الشرطة على اعتقاله، بحسب ما أفادت به صحيفة "ليبيرو".
وكشفت الصحيفة أن "رجلا يبلغ من العمر 52 عاما حكم بالسجن لمدة عامين وشهرين، بعد أن طلب نقله إلى نظام الاعتقال، كي لا يبقى بالإقامة الجبرية مع حماته".
هذا ورفضت السلطات طلب الرجل "الغريب"، ما دفعه إلى الهروب من منزله، في حين أن عمليات بحث الشرطة لم تستغرق الكثير من الوقت، إذ ظهر "الهارب" بإرادته الحرة في الثكنات"، وقال: "لقد هربت، وها أنا هنا لتسليم نفسي..الآن يمكنك إلقاء القبض علي"، وفق الصحفة.
بالإضافة إلى ما سبق، لم يكتف الرجل بالهروب، فرجال الشرطة لم ترضخ لطلبات الرجل المستمرة باعتقاله، لذلك أقدم على ركل ولكم أحدهم، عندها تم توجيه الاتهام إلى الرجل بالعدوان على مسؤول عام ومقاومته، ولهذا السبب تم القبض عليه، بحسب "ليبيرو".
هذا وأعرب الرجل عن اعتذاره من قاضي التحقيق عما حدث، معترفا بأنه "بالغ في شرب الكحول ولم يتذكر شيئا، لكنه الآن يأمل فقط أن يذهب إلى السجن".
(ليبيرو)
تابع
الأكثر قراءة
كهرباء لبنان في وضع غير مألوف منذ ساعة: ماذا حصل؟
Lebanon 24
كهرباء لبنان في وضع غير مألوف منذ ساعة: ماذا حصل؟
12:58 | 2021-09-15
15/09/2021 12:58:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالانخفاض... هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار مستمر بالانخفاض... هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2021-09-15
15/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ حاسم.. هذا ما يريده نصرالله من "الوطني الحر"
Lebanon 24
كلامٌ حاسم.. هذا ما يريده نصرالله من "الوطني الحر"
04:00 | 2021-09-15
15/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كاش مايوه" شفاف كشف الكثير و"تايغر".. إطلالات الفنانة اللبنانية تشعل "انستغرام" (صور)
Lebanon 24
"كاش مايوه" شفاف كشف الكثير و"تايغر".. إطلالات الفنانة اللبنانية تشعل "انستغرام" (صور)
09:40 | 2021-09-15
15/09/2021 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها الحمل والثور.. اليكم الابراج الاكثر حظًا في النصف الثاني من ايلول فهل أنت من بينها؟
Lebanon 24
بينها الحمل والثور.. اليكم الابراج الاكثر حظًا في النصف الثاني من ايلول فهل أنت من بينها؟
09:10 | 2021-09-15
15/09/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2021-09-16
أشجار تاريخية مهددة بسبب الحرائق في كاليفورنيا
00:00 | 2021-09-16
هذه الأبراج بطبيعتها "غدارة".. احذروا منها
23:00 | 2021-09-15
برجك اليوم
16:10 | 2021-09-15
فيديو مرعب لدهس فتاتين في السعودية... والشرطة تكشف التفاصيل
16:00 | 2021-09-15
انقلب السحر على ساحره... كذبة كورونا تقود صاحبها للسجن
15:58 | 2021-09-15
أعدم زوجتيه قبل مقتله...تصفية مجرم شديد الخطورة
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
16/09/2021 09:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
16/09/2021 09:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
16/09/2021 09:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact