قتله بسبب "دولارين"!

في حادثة غريبة بالعراق، أقدم سائق سيارة أجرة على قتل راكب، بعد تلاسن حاد بينهما حول ثمن الأجرة، وذلك في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.وفي التفاصيل أعلن المتحدث باسم شرطة محافظة أربيل، هوحر عزيز، أنه في قضاء بنسلاوه التابع لمحافظة أربيل، ونتيجة الاختلاف على سعر أجرة التاكسي، قام سائق سيارة الأجرة بإطلاق النار على الراكب المجني عليه، ليصيبه برأسه ويتسبب بمقتله فورا.وتبحث السلطات الأمنية عن السائق القاتل، الذي لاذ بالفرار لجهة غير معلومة، للقبض عليه.