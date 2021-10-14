مخلوق غامض قذفه إعصار شاهين على شاطئ عمان... هذه حقيقته (فيديو)





وشاركت بعض الصفحات العربية على "تويتر" مقطعا غريبا زعمت فيه مشاهدة مخلوق غريب قذفه إعصار شاهين على سواحل سلطنة عمان، الأمر الذي أحدث جدلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.



وعلى الرغم من تداول مقطع الفيديو في بعض المواقع العربية بشكل واسع، إلا أن المواقع الرسمية لسلطنه عمان لم تشر إلى هذه الحادثة أو تعلق عليها. تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو لمخلوق غريب جدًّا، قيل إن الإعصار المداري "شاهين"، الذي ضرب سلطنة عمان الأسبوع الماضي، قذفه على شاطئ سلطنة عمان.وشاركت بعض الصفحات العربية على "تويتر" مقطعا غريبا زعمت فيه مشاهدة مخلوق غريب قذفه إعصار شاهين على سواحل سلطنة عمان، الأمر الذي أحدث جدلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.وعلى الرغم من تداول مقطع الفيديو في بعض المواقع العربية بشكل واسع، إلا أن المواقع الرسمية لسلطنه عمان لم تشر إلى هذه الحادثة أو تعلق عليها.

ويظهر في الفيديو مخلوق غريب لم تحدد طبيعته، قيل إن وجهه يشبه وجه الكلب مع أسنان وأطراف غريبة، حيث أشارت بعض المواقع إلى أن المشاهد "حيرت العلماء الذين ما يزالون يعملون على محاولة تفسيرها"، على الرغم من التعليقات التي أكدت أنها مشاهد مزورة.

وبعد البحث في المواقع العلمية، لم يرصد أي خبر أو إشارة إلى وجود مثل هذا المخلوق أو رصده سابقًا في أعماق البحار، حيث تعتبر الأجناس أو الأصناف الرئيسية مكتشفة اليوم، أما الاكتشافات الجديدة فهي غالبًا لأنواع جديدة ضمن الصنف الواحد، مثل اكتشاف صنف جديد من الحيتان القاتلة مؤخرًا.

وعن طريق التعمق في البحث، لوحظ انتشار الفيديو سابقًا في "تيك توك" حيث أشار الحساب الذي نشر هذا المقطع إلى أنه شاهد هذا المخلوق الغريب في سواحل بنما، اي أنه لم يرصد في المنطقة العربية.

لكن على الرغم من ذلك، لا يعني انتشار الفيديو في وقت سابق، والذي حصل على 6.4 مليون إعجاب في "تيك توك" أنه صحيح، حيث يعمل الكثيرون على هذه المنصة على حصد المزيد من المشاهدات عن طريق الفيديوهات المزورة أو المعدلة أو عن طريق تصميم مشاهم مصطنعة بهدف الوصول إلى هدفهم ومشاركة الفيديو في أوسع نطاق ممكن.