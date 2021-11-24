"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها

يملك الجميع بعض الميول الأنانية وهذا أمر طبيعي تماماً. لكن بعض الشخصيات تتحكم بهذه الميول ولا تسمح لها بالسيطرة وبالتالي تفكر بإحتياجات الاخرين، مقابل فئة لا تكترث على الإطلاق وتسمح لهذه المشاعر بان تحدد ما هي عليه.

هذه الفئة هي عاشقة للنفس وبالنسبة اليها لن تسمح لاي شيء بأن يحدث ما لم تكن هناك منفعة شخصية مباشرة لهم.

عادة في حال كانوا هؤلاء مقربين الينا، نحاول إيجاد المبررات لهم وقد نحاول إصلاحهم.. لكن الأبراج تبلغكم بان جهودكم ستضيع سدى.. هؤلاء يتمتعون بأنانية لن تزول.

الحمل

عندما يكتشف برج الحمل ما الذي يريده فهو يسعى إليه. وهذا من الناحية النظرية من الامور الإيجابية ولكن مع الحمل الامور دائماً ما تخرج عن السيطرة. البرج هذا يعيش حياته وفق مبدأ "أنا أولاً" وهو يملك التصميم والداوفع التي تبقي هذا المبدأ في حالة مستمرة ودائمة . ما يريده الحمل سيحصل عليها بغض النظر عما يتطلبه الامر وهو يملك عشرات الأعذار التي تبرر تصرفه وتضعه في خانة كل ما هو منطقي.

الثور

رغم أن الثور عادة ما يمثل الإستقرار والقدرة على الاعتماد عليه لكن دوافعه التي تجعله ينشد الإستقرار يمكنها أن تميل نحو الطمع والماديات. الأنانية هذه عادة ما تكون مترافقة مع حساسية فائقة وحس تملك لا حدود له. البرج هذا دائماً يريد المزيد ويطالب كل من حوله بالمزيد.. وفي حال لم يحصل على ما يريده فهو يصبح عدائياً جداً.

الجوزاء

صحيح أن الجوزاء من الابراج التي تتأقلم عادة بسرعة لكن واقع ان البرج هذا بشخصيتين وبمجموعتين مختلفتين من الاراء فان الامور تتدهور بسرعة ويصبح كل التركيز على الامور السطحية. الجوزاء سيظهر شخصية مزيفة حين يناسبه ليحصل على ما يريده ثم وبعد لحظات سيظهر شخصية اخرى تتناسب مع الوضع الذي أصبح فيه.

التأقلم هذا مع الظروف المحيطة لا يتم سوى لخدمة الأهداف الأنانية الخاصة به.

الأسد

الأسد عادة لا يملك دوافع خفية لكنه بالتأكيد من الأبراج الأنانية. البرج هذا حين يريد الحصول على شيء ما أو شخص ما فهو يحصل اليه ولو تطلب منه الامر إلحاق الاذى بكل من يعرفه. بالنسبة الى الاسد ما يريده هو "ممتلكاته" الخاصة التي لا يحق لأي شخص أن ينافسه عليه. الغاية تبرر الوسيلة دائماً بالنسبة للأسد.

العذراء

العذراء من الأبراج التي تملك بعض الخبث خصوصاً وأن البرج هذا يمكنه رؤية عيوب الاخرين وعيوبه الخاصة. لكن عوض استخدام ذلك لتحسين الذات يتم استخدامه للإشارة الى عيوب الاخرين من اجل المنفعة الخاصة. العذراء لا يكترث لشيء فهو يقول ما يريده ساعة يريده ولا يهمه ان الحق الاذى بالاخرين ام لا. أيضاً من الابراج التي عليها الحصول على ما تريده ساعة تريده وان لم يتم ذلك فلسانها الحاد بالانتظار.