الطائر الشرير.. حقيقة فيديوهات الحدأة المتهمة بالتسبب في حرائق الغابات

هذا طائر اسمه طائر الحداه متخيلين ان هو سبب من اسباب حرايق الغابات في العالم و هو الي يساهم في انتشاره يشب نار من نفسه بس علشان يقىتل الحيوانات و يتغذى عليهم وحتى حرايق أستراليا العام كانت منه وتكلمو عنه و أستراليا يدرون + حتى الرسول تكلم عنه وامر في قتىلهpic.twitter.com/B403DGBifY
— 𝖭 (@noouxi1) August 17, 2021
هذا طائر اسمه طائر الحداه متخيلين ان هو سبب من اسباب حرايق الغابات في العالم و هو الي يساهم في انتشاره يشب نار من نفسه بس علشان يقىتل الحيوانات و يتغذى عليهم وحتى حرايق أستراليا العام كانت منه وتكلمو عنه و أستراليا يدرون + حتى الرسول تكلم عنه وامر في قتىلهpic.twitter.com/B403DGBifY