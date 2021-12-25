منوعات

الطائر الشرير.. حقيقة فيديوهات الحدأة المتهمة بالتسبب في حرائق الغابات

Lebanon 24
25-12-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-900580-637760240751019527.jpg
Doc-P-900580-637760240751019527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدة حول العالم فيديو قيل إنه يُظهر طائرا تنبعث منه النار فيحرق الغابات، وقالت المنشورات باللغة العربية إنه مسؤول عن حرائق الغابات في أستراليا. 

يقول موقع (في ميزان فرانس برس) إنه صحيح أن بعض أنواع الطيور تنقل العيدان المشتعلة من مكان لآخر فتساهم في توسع حرائق الغابات، لكن لا يوجد طائر تنبعث منه النيران وفقا للخبراء، وهذا الفيديو مركب وفقا لناشره.

يظهر في الفيديو ما يبدو أنه طائر يمشي على أرض عشبية، وينبعث منه نار ودخان، ثم مشاهد متفرقة لغابات تحترق.

وجاء في التعليقات المرافقة "تعرف على طائر الحدأة (..) الذي يُشعل النار في غابات أستراليا"

وحصد هذا الفيديو عشرات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل بلغات عدة حول العالم منها العربية والإنكليزية.
 
 
هل هناك طيور تسبب حرائق الغابات؟
نعم، وفقا للخبراء، لكن ذلك لا يكون بانبعاث النيران من الطائر نفسه، وإنما تحمل بعض الأنواع العيدان المشتعلة من مكان لآخر فتساهم بتوسيع انتشار الحرائق.

وقال بوب غوسفورد، المتخصص الأسترالي في علم الطيور، لوكالة فرانس برس: "لا يوجد نوع من الطيور يقذف النار"، وأيده في ذلك الباحث مارك بونتا المقيم في الولايات المتحدة.

لكن الخبيرين أشارا إلى أن بعض أنواع الطيور يمكن أن تنقل العيدان المشتعلة عمدا لإشعال نار في مكان ما وإخراج فرائسها المتخفية.

أما ما يُظهره الفيديو فغير واقعي، بحسب الخبراء.

ما حقيقة الفيديو إذا؟
على إثر ذلك، أرشد التفتيش عن الفيديو على محركات البحث إلى نسخة أوضح منه نشرها في 14 ديسمبر 2020 فنان برازيلي يدعى فابرييسيو راباشيم.

وقال راباشيم لوكالة فرانس برس إنه صور الفيديو في محمية إيباروبويرا بارك في ساو باولو، ثم أضاف عليه مؤثرات باستخدام برامج متخصصة.
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2021-12-26
05:00 | 2021-12-26
02:00 | 2021-12-26
23:00 | 2021-12-25
14:00 | 2021-12-25
11:00 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website