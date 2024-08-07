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فنون ومشاهير

رفضت تيم حسن.. كاريس بشار في علاقة حب مع هذا الممثل الشهير في رمضان 2025

Lebanon 24
07-08-2024 | 03:55
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سنشهد ثنائية جديدة تجمع النجمين السوريين كاريس بشار ومهيار خضور في مسلسل جديد بعنوان "حبق"،  والذي من المقرر أن ينطلق تصويره في دمشق خلال شهر أيلول المقبل، على أن يُشارك في الموسم الرمضاني 2025.
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وأشارت بعض التقارير أن كاريس رفضت المشاركة في مسلسل يجمعها بمواطنها الفنان تيم حسن، من أجل التعاون مع مهيار خضور، رغم إعلان المنتج صادق الصباح عن انضمامها للعمل.

وكشف الصباح في تصريحاته ان العمل سيصور بالكامل في سوريا، وسيكون من كتابة عمر أبوسعدة، وإخراج سامر البرقاوي الذي تعاون مع تيم في العامين الماضيين.

وتدور أحداث المسلسل في بيئة شعبية عشوائية حول علاقة حب تجمع صبية تدعى "سليمى"، وهي فتاة تمتلك هبة من الله تمكنها من استقراء مصائر البشر ورؤية ما لم يستطيعوا رؤيته، و"طيف"، مهندس الالكترونيات الذي ينتقل من بيئته إلى بيئة أخرى بسبب الحرب.

يذكر أن كاريس ومهيار سيلعبان دور البطولة، لكن لم يعلن بعد عن أسماء الممثلين المشاركين. كما أن العمل من إنتاج كابتن بروداكشن للمنتج وسيم سلطان، وتأليف بلال شحادات وإخراج باسم السلكا.

ويشكل هذا المسلسل التعاون الثاني الذي يجمع كاريس ومخرج العمل، فقد عملا معًا في مسلسل "العميد"، كما أنها التعاون الثالث لمهيار خضور، الذي عمل مع السلكا في مسلسلي "على قيد الحب" و "وثيقة شرف".(البوابة)


 
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