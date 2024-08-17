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فنون ومشاهير

"كنت أم شديدة".. هيدي كرم تتحدث عن علاقتها بابنها

Lebanon 24
17-08-2024 | 15:00
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كشفت الفنانة هيدي كرم عن رغبتها في خوض تجربة أدوار الأكشن، التي لا تقدم كثيرًا للأدوار النسائية في الأعمال الفنية المصرية.
وقالت هيدي: "نفسي أعمل أكشن وأطلع أضرب، أنا بلعب رياضة وبشيل حديد وعندي عضلات وبركب موتوسيكلات وأحصنة وبضحي بنفسي عشان المشاهد، مش عايزة أبهركو بس طلعوني في أي حاجة أكشن".
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وأضافت: "أنا بحب أعمل حاجات فيها مخاطرة وأجرب حاجات لذيذة وأستمتع بالأدرينالين، لكن مش عارفة ليه الأكشن مش بيتكتب كتير للممثلة المصرية".
وعن علاقتها بابنها أكدت هيدي أنها تراعي بعض الأشياء عندما تكون برفقة ابنها نديم في الشارع أو مكان عام، وذلك في محاولة لتجنب المعاكسات لكل منهما.
وقالت: "بحاول لما أكون ماشية مع ابني في الشارع أو قاعدة معاه في مكان ألتزم حدودي، مقعدش أبوس وأحضنه وأطبطب عليه".
وأضافت: "حتى الآن عندما أناديه في مكان عام باسم الدلع مش بيقول أنا كبرت، ومعندوش مشكلة هو حبيبي استسلم للتخلف العقلي اللي عندي، لكن المجتمع مش متقبلنا، وشكلنا مش لايق على بعض كأم وابن".
وأوضحت أنها اتبعت أسلوبًا صارمًا في تربية ابنها في مرحلة مبكرة قائلة: "كنت أم شديدة في أوقات كتير خصوصًا أوقات المذاكرة، لأن نديم عاش معايا لوحدي فترة طويلة، وبعدين ندمت كتير واعتذرت كتير وهو سامحني". (لها)
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