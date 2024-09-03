Advertisement

فنون ومشاهير

"آخر مرة تطلقني"... أحلام تواصل الرد على شائعات طلاقها

Lebanon 24
03-09-2024 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1242171-638609522525164264.jpg
Doc-P-1242171-638609522525164264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد ردّها على الشائعات التي تحدثت عن طلاقها من زوجها القطري مبارك الهاجري، شاركت النجمة أحلام متابعيها على "إنستغرام" صورة جديدة تجمعهما معاً، وعبّرت من خلالها عن حبّها الكبير له.

ونشرت الفنانة الإماراتية صورة تجمعها بزوجها، ظهرت فيها بكامل أناقتها بملابس كاجوال رائعة، وتزيّنت بمجوهرات فخمة كعادتها، وبدا الثنائي الأشهر في العالم العربي بالصورة في غاية السعادة.
Advertisement

وأرفقت أحلام الصورة بتعليق مقتضب ردّت من خلاله على كل مروّجي الشائعات والصائدين في المياه العكرة، وجا فيه: "اللهم احفظ عائلتي فهم شريان الحياة"، في إشارة منها إلى أنها تسعى بكل الطرق إلى حماية عائلتها من كل الضجيج الذي يحيط بشهرتها وحياتها.

وجاءت هذه الصورة بعد الفيديو العفوي الذي نشرته النجمة الخليجية عبر "سناب شات" وظهرت فيه بكامل عفويتها وتلقائيتها مع زوجها، وردّت من خلاله على شائعات انفصالهما إذ قالت بطرافة: "اسمعني آخر مرة تطلقني"، ليردّ عليها: "بعد رجعنا"، ويضيف وهو يمسك بخصلة من شعرها: "خصلة من شعرك، حريم الدنيا كلها ما تعوّضني بيك". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:29 | 2024-09-03
05:45 | 2024-09-03
04:14 | 2024-09-03
03:19 | 2024-09-03
00:43 | 2024-09-03
23:00 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24