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فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تدخل موسوعة "غينيس"!

Lebanon 24
22-10-2024 | 06:04
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كشفت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، تفاصيل دخول المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، القائمة بعد تحقيقها رقما يعد الأول الذي تحققه مطربة عربية.

وأوضحت موسوعة "غينيس" الشهيرة في صفحتها الرسمية، أن المطربة شيرين عبد الوهاب، واصلت على مدى 11 أسبوعا، تصدر المركز الأول، في قوائم الأكثر رواجا على منصة "بيلبورد عربي Billboard"، إذ صعدت للمركز الأول، من خلال 4 إصدارات في 16 آذار 2024.
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ولفتت إلى أن شيرين عبد الوهاب سبق وتصدرت القائمة من خلال 4 إصدارات بالفترة من 16 كانون الأول 2023 إلى 6 كانون الثاني 2024، وعادت إلى المركز الأول، مرة أخرى في 3 شباط 2024، وواصلت المحافظة عليه.

ويعتبر المطرب عمرو دياب، هو الفنان الوحيد الذي وصل إلى المركز الأول، متوجا بالقائمة لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من 13 إلى 27 كانون الثاني 2024. (روسيا اليوم)
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