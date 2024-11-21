بدا شاحبا وخسر الكثير من الوزن.. علي جابر ينضم إلى لجنة تحكيم "أرابز غات تالنت" شاهدوا الفيديو

انضم علي جابر إلى مرحلة العروض المباشرة لبرنامج "آرابز غوت تالنت" ضمن النصف نهائيات، ليكون مع زملائه في لجنة التحكيم المؤلفة من نجوى كرم، ناصر القصبي و باسم يوسف.



وقد بدا جابر شاحبا قليلا وقد فقد الكثير من وزنه بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

وخلال لقاء لـ ET بالعربي مع جابر قبل بدء الحلقة في كواليس البرنامج قال ممازحا: " عندي ملاحظات على لجنة التحكيم هذه، بعد مرور 5 أو 6 حلقات في (شوية) تخبيص بده لملمة".



وخلال اللقاء سألناه عما الذي يقوله لنجوى فأجاب: "نجوى غير "، أستاذ ناصر بالدرجة الأولى في غشارة منه إلى توجيه ملاحظاته لهم، و باسم حرام مازال جديدا على الساحة و سنعطيه فرصة".



من جهة ثانية، روى جابر رحلة شفائه من المرض قائلا "الحمدالله علاجي و عودتي إلى حياتي الطبيعية كانت مسهلة وهذا كلّه من الله سبحانه"، مضيفا: "ممنتن إمتنان شديد لكل المحبين ولكل من تمنى لي الرفأة واللطف فيّ".



وتابع: "طبعا الشكر الكبير لـ mbc و للشيخ وليد الإبراهيم والإدارة كلّها التي احتضنتني و قالوا لي : "يلي بدك ياه منعمله ومنغير طريقة العمل بتاعنا كي تكون معنا و على راحتك أنت".

ولفت إلى أن "أبو خالد كان معي كل لحظة و صار في ناس عندها جميل عليّ ولا أستطيع رده في الحقيقة"، مضيفا: عائلتي كانت حد، أولادي مالك معين وتمارا لم يتركوني لحظة وأنا فخور بهم".



وامتنع عن قول اي جملة يتحدى من خلالها اغللجنة قائلا: "أنا حقيقة مشتاق لهم كثيرا ومشتاق لنجوى و لناصر و باسم وكلهم أصحاب وأدائهم بالبرنامج لديّ ملاحظات عليهم".(ET)









