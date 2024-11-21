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فنون ومشاهير

بدا شاحبا وخسر الكثير من الوزن.. علي جابر ينضم إلى لجنة تحكيم "أرابز غات تالنت" شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
21-11-2024 | 03:57
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انضم علي جابر إلى مرحلة العروض المباشرة لبرنامج "آرابز غوت تالنت" ضمن النصف نهائيات، ليكون مع زملائه في لجنة التحكيم المؤلفة من نجوى كرم، ناصر القصبي و باسم يوسف.

وقد بدا جابر شاحبا قليلا وقد فقد الكثير من وزنه بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.
 
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وخلال لقاء لـ ET بالعربي مع جابر قبل بدء الحلقة في كواليس البرنامج قال ممازحا: " عندي ملاحظات على لجنة التحكيم هذه، بعد مرور 5 أو 6 حلقات في (شوية) تخبيص بده لملمة".

وخلال اللقاء سألناه عما الذي يقوله لنجوى فأجاب: "نجوى غير "، أستاذ ناصر بالدرجة الأولى في غشارة منه إلى توجيه ملاحظاته لهم، و باسم حرام مازال جديدا على الساحة و سنعطيه فرصة".

من جهة ثانية، روى جابر رحلة شفائه من المرض قائلا "الحمدالله علاجي و عودتي إلى حياتي الطبيعية كانت مسهلة وهذا كلّه من الله سبحانه"، مضيفا: "ممنتن إمتنان شديد لكل المحبين ولكل من تمنى لي الرفأة واللطف فيّ".

وتابع: "طبعا الشكر الكبير لـ mbc و للشيخ وليد الإبراهيم والإدارة كلّها التي احتضنتني و قالوا لي : "يلي بدك ياه منعمله ومنغير طريقة العمل بتاعنا كي تكون معنا و على راحتك أنت".
 
 
 
ولفت إلى أن "أبو خالد كان معي كل لحظة و صار في ناس عندها جميل عليّ ولا أستطيع رده في الحقيقة"، مضيفا: عائلتي كانت حد، أولادي مالك معين وتمارا لم يتركوني لحظة وأنا فخور بهم".

وامتنع عن قول اي جملة يتحدى من خلالها اغللجنة قائلا: "أنا حقيقة مشتاق لهم كثيرا ومشتاق لنجوى و لناصر و باسم وكلهم أصحاب وأدائهم بالبرنامج لديّ ملاحظات عليهم".(ET)




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