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فنون ومشاهير
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
Lebanon 24
29-11-2024
|
02:05
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حلّت الإعلامية في قناة "الجديد" سمر أبو خليل ضيفة في برنامج "شو القصة" مع زميلتها الإعلامية رابعة الزيات.
وتحدثت أبو خليل خلال الحلقة ان الإعلامي سامي كليب أشار خلال استضافتها له قبل فترة إلى ان معاشها أقل من 300 دولار، لافتة إلى انها كانت الحقيقة حينها حيث كان الدولار الواحد 23 ألف ليرة.
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وتابعت: "أما الآن فقد تحسنت المعاشات قليلا ولكن حينها كانت هذه الحقيقة كان الدولار بـ 23 ألف ليرة".
ولفتت أبو خليل إلى ان المشاهدين يعتقدون بان الإعلامي يقبض شهريا 20 ألف دولار علما ان الصحافة "النظيفة" لا تجعل الصحافي مليارديرا بل تفتح أمامه أبواب الشهرة وتجعله مقدرا في المجتمع.
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