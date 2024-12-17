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فنون ومشاهير

على متن إحدى الطائرات.. فنانة تدخل في حالة غيبوبة واصدقاؤها يطلبون الدعاء لها (صورة)

Lebanon 24
17-12-2024 | 07:40
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دخلت الفنانة منى فاروق في غيبوبة أثناء عودتها من رحلة بالطائرة، حيث نشرت صورة لها وهي موصولة بأجهزة التنفس، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وكتب حسابها عبر ستورى انستغرام: "أرجو الدعاء للفنانة منى فاروق بالشفاء العاجل، الدعاء يرد القدر".
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وكانت منى فاروق قد تعرضت لوعكة صحية شديدة بسبب استخدامها حقن التخسيس، التى أصابتها بـ شلل فى المعدة، حيث كشفت عن تفاصيل معاناتها وما حدث لها بعد استخدام هذه الحقن، وتسبب فى وعكة صحية لها مطالبة متابعيها بالدعاء كما حذرت من استخدام هذه الحقن فيما بعد. (اليوم السابع)
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