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فنون ومشاهير

بسكتة قلبية.. وفاة "تيكتوكر" سعوديّ

Lebanon 24
06-01-2025 | 05:33
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أعلن صباح يوم الاثنين 6 كانون الثاني 2025 عن وفاة المؤثر السعودي المشهور على منصة تيك توك، عثمان التميمي، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، قبل ساعات.
 
خبر وفاة عثمان التميمي هزّ مجتمع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يحظى بمتابعة أكثر من مليون متابع، كما نالت فيديوهاته ملايين المشاهدات.
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وتوفي عثمان التميمي بسبب سكتة قلبية مفاجئة، وهي واحدة من الأسباب الشائعة للوفيات المفاجئة التي تحدث بسبب توقف القلب عن ضخ الدم بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى فقدان الوعي وانقطاع التنفس.

وأثار خبر وفاة عثمان التميمي حالة من الحزن العميق بين متابعيه وأصدقائه في الوسط الرقمي، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والمواساة. (ليالينا)

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