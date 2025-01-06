بسكتة قلبية.. وفاة "تيكتوكر" سعوديّ

أعلن صباح يوم الاثنين 6 كانون الثاني 2025 عن وفاة المؤثر السعودي المشهور على منصة تيك توك، عثمان التميمي، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، قبل ساعات.

Advertisement

خبر وفاة عثمان التميمي هزّ مجتمع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يحظى بمتابعة أكثر من مليون متابع، كما نالت فيديوهاته ملايين المشاهدات.وتوفي عثمان التميمي بسبب سكتة قلبية مفاجئة، وهي واحدة من الأسباب الشائعة للوفيات المفاجئة التي تحدث بسبب توقف القلب عن ضخ الدم بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى فقدان الوعي وانقطاع التنفس.وأثار خبر وفاة عثمان التميمي حالة من الحزن العميق بين متابعيه وأصدقائه في الوسط الرقمي، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والمواساة. (ليالينا)