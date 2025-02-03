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فنون ومشاهير

بعد إطلالتها العارية... هل تم طرد خطيبة فنان شهير من حفل غرامي؟ (صورة)

Lebanon 24
03-02-2025 | 08:15
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أثار مغني الراب كانييه ويست وخطيبته بيانكا سينسوري الجدل خلال حفل جوائز غرامي 2025، بعد انتشار تقرير يفيد بأنه تم طردهما من الحفل، بسبب إطلالة حبيبته العارية تماماً.
وكشفت مجلة "بيبول" أن الأنباء المتداولة بشأن طرده غير صحيحة، لكنه غادر الحفل بمحض إرادته.
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وأوضحت المجلة أن ويست، الذي كان مرشحاً لجائزة أفضل أغنية راب عن أغنيته "Carnival" من ألبومه Vultures 1، حضر الحفل وسار على السجادة الحمراء، لكنه غادر المكان لاحقاً برغبته.
أثار ويست، البالغ من العمر 47 عاماً، وسينسوري، البالغة من العمر 30 عاماً، جدلًا واسعاً عند وصولهما إلى الحفل، حيث ظهر ويست مرتدياً ملابس سوداء بالكامل، بينما ارتدت سينسوري معطفاً طويلًا من الفرو الأسود قبل أن تخلعه على السجادة الحمراء، كاشفة عن فستان شفاف بلون الجلدـ لتظهر أمام الكاميرات شبه عارية تماماً.
تعد هذه المشاركة هي الأولى لكانييه ويست في حفل جوائز غرامي منذ عام 2015، عندما كان مرشحاً لجائزتي أفضل تعاون راب/غناء وأفضل أغنية راب عن أغنيته "Bound 2" من ألبومه Yeezus الصادر عام 2013. (mtv)
حقيقة طرد كانييه ويست وبيانكا سينسوري من حفل غرامي 2025
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