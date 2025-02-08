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فنون ومشاهير

إجراءات الطلاق بدأت بين ألبا ووارين.. وأموال الطلاق قيد التوزيع

Lebanon 24
08-02-2025 | 16:00
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كشفت تقارير إعلامية أن جيسيكا ألبا وزوجها المنتج كاش وارين تقدما بطلب الطلاق رسمياً، بعد إعلان الممثلة الأميركية انفصالهما في منتصف شهر كانون الثاني المنصرم.

وباشر الثنائي بالإجراءات القانونية لإنهاء زواجهما بشكل ودي حيال أولادهما وأموالهما، إذ طالبا بالحضانة القانونية والجسدية المشتركة لأطفالهما الثلاثة: هونور (16 عاماً)، وهافن (13 عاماً)، وهايز (7 أعوام)، كما أن كل ما ربحاه مادياً بعد الزواج، سيتم توزيعه مناصفة.
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وكشف موقع TMZ أن شركة جيسيكا ألبا Honest Company تقدر قيمتها بنحو 623 مليون دولار أميركي، شركة وارن Pair of Thieves، تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، ما يرجح استفادته بما يقارب 250 مليون دولار.

وكانت ألبا أعلنت انفصالها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، حيث نشرت بياناً أكّدت فيه أنها ووارين قد انفصلا بعد قضاء 16 عاماً معاً كزوجين سعيدين.

وقالت: "لقد كنت في رحلة من تحقيق الذات والتحوّل لسنوات، سواء كفرد أو بالشراكة مع كاش".

وأضافت: "أنا فخورة بكيفية نمونا كزوجين وبزواجنا على مدار العشرين عاماً الماضية، وحان الوقت الآن لنبدأ فصلاً جديداً من النمو والتطور كأفراد". (لها)
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